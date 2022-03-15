Париж, 15 марта, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Россия не ставит целью смены режима на Украине, заявил посол Российской Федерации во Франции Алексей Мешков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

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«Россия не ставит задачей смену режима на Украине, народ должен определять своё будущее», — заявил Мешков на пресс-конференции в Париже.

Посол рассказал, что данный вопрос не поднимался в ходе переговоров делегаций двух стран.

Переговоры делегаций России и Украины должны продолжиться 15 марта в режиме видеоконференции.