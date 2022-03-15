Москва, 15 марта 2022, 13:06 — REGNUM На сегодняшний день регулярные контакты между президентом РФ Владимиром Путиным и экс-президентом Украины Виктором Януковичем отсутствуют. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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«В настоящий момент нельзя сказать, что какие-то регулярные контакты имеют место», — сказал Песков.
Ранее Виктор Янукович в интервью РИА Новости заявил, что призывал президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с Россией в рамках плана урегулирования, но получил отказ.