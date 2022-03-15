Москва, , 13:05 — REGNUM Обсуждать публично ход и темы переговоров России и Украины преждевременно, заявил 15 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Давать прогнозы пока не хотим, дождемся, когда будут ощутимые результаты, о которых можно будет проинформировать общественность двух стран прежде всего», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

На вопрос о возможном формате будущего документа, кем он будет подписан и не планируется ли привлекать в качестве гарантов другие страны, Песков заявил, что обсуждать это публично рано.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали неприемлемыми ряд требований российской стороны. В частности, украинская сторона не готова принять ряд территориальных претензий Москвы.