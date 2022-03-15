Москва, , 13:02 — REGNUM Президент России Владимир Путин пока не планирует разговора по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сегодня, 15 марта, заявил пресс-секретарь главы президента РФ Дмитрий Песков.

Путин и Макрон в форте Брегансон Kremlin.ru

«Традиционно Кремль не анонсирует телефонные разговоры президента. Когда разговор лидеров двух стран состоится, то СМИ об этом сообщат», — пояснил Песков

Он уточнил, что в сегодняшнем графике главы Российского государства разговора с Макроном нет.

ИА REGNUM сообщало ранее, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и российский лидер Владимир Путин провели 12 марта телефонный разговор.

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