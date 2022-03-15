Прешево, , 14:11 — REGNUM Представитель албанского национального меньшинства в парламенте Сербии Шаип Камбери сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, что избирательный список Коалиции албанцев Прешевской долины был зарегистрирован ЦИК Сербии.

Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

Избирательный список будет значится 16-м и будет состоять из десяти представителей трех албанских партий в Сербии. Задачей коалиции Камбери назвал «достойное продолжение достойной политической битвы, а также достойное и бескомпромиссное представительство албанцев и коллективных интересов».

Напомним, 3 апреля в Сербии состоятся парламентские и президентские выборы. На территории Косово их проведение сербскими властями не санкционировано.

Читайте ранее в этом сюжете: В Косово заявили, что не получили от Сербии запроса на проведение выборов