Москва, 15 марта, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Тысячи педагогов из российских муниципальных образований изъявили желание участие во всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Муниципалитет» — проекте президентской платформы «Россия — страна возможностей. Приобрести особенный опыт внедрения творческих, инновационных подходов в образовании им помогает нацпроект «Образование». Подробности сообщает сайт rsv.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM МЭШ-педагоги

Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Муниципалитет» направлен на выявление и поддержку талантливых управленцев системы образования, обладающих лидерскими качествами и высоким уровнем профессионализма, он ориентирован на команды муниципальных органов управления образованием: руководителей и их заместителей, руководителей структурных подразделений, а также руководителей образовательных организаций. Старт заявочной кампании конкурса был дан 9 декабря 2021 года в Екатеринбурге.

Целью проекта является поиск, развитие и поддержка перспективных команд управленцев в сфере образования, обладающих высоким уровнем профессиональных компетенций и надпрофессиональных навыков. На момент окончания приёма заявок на сайте проекта флагманымуниципалитет. рф зарегистрировались 7929 человек из 81 региона России.

«Конкурс «Флагманы образования. Муниципалитет» — это больше, чем просто профессиональное испытание, состязание. Это уникальная отправная точка, которая позволит самым активным и инициативным управленцам со всей страны приобрести действительно особенный опыт внедрения творческих, инновационных подходов в образовании. Благодаря этому опыту, общению и плодотворной работе с коллегами участники смогут выйти на качественно новый профессиональный уровень и стать настоящими лидерами в сфере образования, которые будут способствовать её дальнейшему укреплению и развитию», — пояснил первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.

Для участия во Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Муниципалитет» участникам было необходимо зарегистрироваться на сайте проекта и создать команду. В составе каждой команды — пять специалистов одного муниципального образования: руководитель или заместитель руководителя муниципального органа управления образованием, специалист муниципального органа управления образованием, руководитель структурного подразделения, два руководителя (заместителя руководителя) образовательной организации, расположенной на территории муниципалитета.

«Конкурс «Флагманы образования. Муниципалитет» мы проводим впервые, и итоги заявочной кампании показывают высокий интерес к проекту. Регистрации на участие в конкурсе поступили из всех регионов России, в которых созданы муниципальные органы управления образованием.

Образование было и остается очень творческой сферой. Но для того, чтобы учителя могли нести детям знания, развивать их способности, помогать достигать высот, необходима отлаженная система управления, насыщенная нестандартными подходами и практиками. Для этого нужен постоянный диалог и взаимодействие муниципальных органов управления образованием по всей стране. Уверен, что конкурс станет площадкой действительно обмена опытом и возможностью профессионального развития участников», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В пятерку лидеров по количеству регистраций вошли Нижегородская, Ростовская, Саратовская области, Кемеровская область — Кузбасс и Республика Башкортостан. Высокую вовлеченность показали муниципальные образования и других регионов.

«Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» — это площадка для обмена опытом и распространения лучших практик, на которой управленцы в сфере образования могут заявить о себе и найти единомышленников. Мы не могли остаться в стороне и решили тоже принять в нем участие, собрали команды и подали заявки», — отметила начальник отдела по образованию, опеке и попечительству администрации Чернышевского района Волгоградской области Ирина Хатмуллина.

«Это очень интересный и перспективный конкурс, который направлен на всестороннее развитие ребенка и педагога. Участвуя в нем педагоги смогут показать свои силы, научиться новому и внести личный вклад в развитие системы дополнительного образования нашей страны», — отметила директор Чернышковской детской школы искусств Елена Рубель.

Победители конкурса получат возможность войти в кадровый резерв руководителей, пройти обучение по программе переподготовки по специальности «менеджер» на базе Института управления образованием РАО, стажировку в лучших образовательных организациях страны, а также призы от партнеров конкурса.

Профессиональный Всероссийский конкурс «Флагманы образования. Муниципалитет» президентской платформы «Россия — страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».