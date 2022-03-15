Сеул, , 12:59 — REGNUM Сумма пособий по безработице, выплаченная гражданам Южной Кореи в феврале 2022 года, составила 878,4 млрд вон (~$707 млн млрд). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства труда.

Безработица. Вакансий нет Иван Шилов © ИА REGNUM

Пособие по безработице в стране получили 608 тыс. человек, что на 13% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По состоянию на конец февраля в стране насчитывалось 14,55 млн подписчиков страхования занятости, что на 565 тыс. человек или 4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Отмечается, что темпы роста показателя превышают 500 тыс. человек второй месяц подряд.

Как министерстве сообщили, что несмотря на сохранение сложной эпидемической ситуации, рынок труда продолжает восстанавливаться. А также акцентировали внимание на том, что власти примут всевозможные меры для предоставления своевременной помощи тем, кто оказался в сложной ситуации из-за затянувшейся пандемии.