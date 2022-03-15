Скопье, , 23:32 — REGNUM Лекарства в Северной Македонии за последнюю неделю подорожали на 30%. Об этом сообщило македонское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

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Это не первый случай роста цен на лекарства в этом году: в январе цены выросли еще на 20%. Отмечается, что иностранные поставщики не увеличивали цены на 90% каталога, рост в большей мере инициирован местными фармацевтическими компаниями.

Македонские производители начали искусственно завышать цены на лекарства еще в начале пандемии. Респонденты Telegrafi Maqedoni сообщают, что в месяц тратят на лекарства не менее тысячи денаров (примерно 1900 рублей).

В фонде медицинского страхования Северной Македонии сообщили, что в девяти тысячах аптек, заключивших контракт с фондом, цены не выросли, корректировка цен происходит раз в полгода. Базовые цены устанавливаются министерством здравоохранения страны.

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