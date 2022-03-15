Москва, 15 марта, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Генеральным директором «Яндекса» назначен управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян. Об этом 15 марта говорится в сообщении компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

На посту генерального директора «Яндекса» в России Худавердян сменит Елену Бунину.

«Тигран будет совмещать новую должность с должностью управляющего директора всей группы компаний», — говорится в сообщении.

Бунина, которая с декабря 2017 года занимала пост гендиректора российского «Яндекса», останется в компании. Она продолжит быть HR-директором и сосредоточится на развитии образовательных проектов.

Худавердян с 2019 года является управляющим директором группы компаний «Яндекса». Генеральным директором компании является Аркадий Волож.