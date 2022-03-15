Москва, , 12:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин не планирует 15 марта разговора с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он рассказал, что в течение дня у главы государства запланированы международные телефонные разговоры, однако общения с Макроном в планах нет.

Также Песков прокомментировал заявления о том, что экономика России якобы «сокрушена» санкциями Запада, отметив, что не согласен с ними. По мнению пресс-секретаря президента, трудности дают также новые возможности.