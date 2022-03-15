Москва, 15 марта, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В настоящее время переговоры между Россией и Украиной в формате онлайн продолжаются, однако пока еще рано делать какие-либо прогнозы по ним. Об этом 15 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Работа между двумя делегациями ведется, она ведется посредством видеоконференций», — сказал представитель Кремля.

При этом он указал на то, что этот процесс является сложным и потому в данном случае положительным фактом является сам факт продолжения этих переговоров.

«Давать прогнозы мы не хотим — надо дождаться результатов», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть заключено в течение одной недели или же в мае текущего года.