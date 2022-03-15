Владикавказ, 15 марта, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В Северной Осетии за два года проведут капитальный ремонт в 63 школах. Всего по программе ремонта образовательных учреждений за пять лет в республике должны быть приведены в порядок около 70% школ, сообщили 15 марта в пресс-службе главы и правительства региона.

Donland.ru Здание школы

В 2022 году начнется ремонт в 44 школах. Завершатся работы к концу года лишь в 19 из них, а остальные 25 отремонтируют уже в 2023 году. При этом финансирование работ ведется из федерального бюджета, а республика на условиях софинансирования обязуется оснастить отремонтированные здания современным оборудованием.

Напомним, о необходимости разработки программы капитального ремонта школ в России на ближайшие пять лет заявил в ходе съезда«Единой России» в июне 2021 года президент РФ Владимир Путин.