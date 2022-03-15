Кызыл, , 12:53 — REGNUM Власти Тувы договорились с тремя оптовыми компаниями ограничить наценки на ряд основных потребительских товаров. Об этом написал глава республики Владислав Ховалыг в своём телеграмм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, в настоящее время стороны обсуждают ставку сдерживания, «чтобы цены на продукты питания не росли как на дрожжах».

«В то же время должна оставаться и выгода для предпринимателей с учетом труднодоступности республики и высоких логистических издержек», — отметил он.

Соглашение с взаимоприемлемыми условиями будет подписано до 18 марта, после чего аналогичных договорённостей руководство республики намерено достичь с розничными сетями.

Как сообщало ИА REGNUM, за последний месяц в республике подорожали практически все наименования продовольственных товаров. Цены на сметану выросли на 40%, сахар подорожал на 13,9%, мука — на 12,2%, масло — на 11,3%.

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