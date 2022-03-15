Париж, 15 марта, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Отрабатываются различные логистические варианты возвращения коллекции Морозовых в Россию. Об этом заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

Выставка «Коллекция Морозова» стартовала в Париже в сентябре 2021 года в Фонде Louis Vuitton. Выставленные работы привезли из российских музеев.

Потребовалось несколько лет переговоров, 40 грузовиков и прямое согласие президента России Владимира Путина на то, чтобы доставить картины в Париж. С сентября 2021 года более миллиона человек выразили желание полюбоваться картинами.

В Париже сейчас хранятся более 200 крупных произведений современного искусства, собранных братьями Морозовыми.