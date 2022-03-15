Москва, , 12:52 — REGNUM В крупных российских банках отмечается рост спроса граждан на сейфовые ячейки. В последнее время спрос на эту услугу увеличился в разы, передает 15 марта РБК со ссылкой на пресс-службы кредитные учреждений.

Банковские ячейки Although

По данным банков, с 24 февраля по 10 марта 2022 года количество новых договоров об аренде банковских ячеек выросло в десять раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. У ряда банков занятость ячеек приблизилась к предельной.

Чаще всего граждане арендуют банковские ячейки на год. Эксперты связывают повышенный спрос с обострением ситуации на Украине и с санкциями против России.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперт считает, что в настоящее время нужно не забирать свои деньги из банков, а открывать депозиты под более выгодный процент.

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