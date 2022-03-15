Екатеринбург, , 12:52 — REGNUM В Свердловской области льготники обеспечены жизненно важными лекарствами на 2022 год. Дефицита лекарственных препаратов не наблюдается, сообщили в департаменте информполитики региона.

Лекарства



По словам заместителя министра здравоохранения региона Елены Чадовой, у граждан, имеющих льготы, нет необходимости самостоятельно создавать запасы лекарств. Все необходимые препараты они смогут получить в лечебных учреждениях. Медицинские организации уже заключили контракты на поставку препаратов или находятся в процессе, отметила Чадова.

На заводе «Медсинтез», который производит инфузионные растворы и инсулин сообщили, что сырья для изготовления жизненно важных препаратов достаточно. Предприятие продолжает работать в штатном режиме.