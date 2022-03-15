Москва, 15 марта, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин получает все данные от разведки. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Edith Soto Разведка

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«Президент является верховным главнокомандующим, естественно, он получает всю полноту разведданных», — сказал Песков.

Российская военная спецоперация в защиту ДНР и ЛНР началась 24 февраля.