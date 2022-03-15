Екатеринбург, , 12:49 — REGNUM Жительницу Екатеринбурга могут направить на принудительное лечение. Она пыталась убить собственного ребенка, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд

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Инцидент произошел в августе 2021 года. Женщина решила убить своего ребенка. Однако происшествие обошлось без жертв, но мать и ребенок получили серьезные травмы.

Экспертиза показала, что женщина страдает хроническим психическим расстройством. Уголовное дело направили в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. В инстанции рассмотрят вопрос о необходимости принудительного лечения матери.