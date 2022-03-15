Минск, 15 марта, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Информационная агрессия против Белоруссии будет увеличиваться, так как на дискредитацию государства в глазах населения республики брошены огромные средства. Об заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с руководящим и оперативным составом органов госбезопасности страны.

President.gov.by Александр Лукашенко

Как отметил Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба белорусского лидера, попытки запугивания жителей страны и склонения их к предательству для нарушения стабильной работы крупнейших промышленных предприятий республики, а также объектов транспорта, энергетики и связи, будут продолжены.

«Информационная агрессия будет увеличиваться. На дискредитацию государства в глазах населения брошены огромные ресурсы», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что ситуация, которая в настоящее время складывается вокруг и внутри Белоруссии — это только верхушка айсберга.