Москва, 15 марта, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Читателей The Hill разозлил призыв президента США Джо Байдена винить президента России Владимира Путина в высокой инфляции в США. Перевод комментариев американцев 15 марта опубликовало РИА Новости.

Джо Байден

Байден назвал две причины, по которым выросли цены в Соединённых Штатах — COVID-19 и Владимир Путин, а также цены на газ.

«Я не шучу», — заявил Байден.

Среди американцев нашлись желающие возразить главе государства.

«Нет, сэр, вторая причина заключается в том, что вы настаивали на неминуемом вступлении Украины в НАТО и ЕС», — приводит агентство слова читателя по именем Robert Red.

«Объясните, каким образом Путин мог вызвать инфляцию в США, если инфляция в Америке была еще до событий на Украине?» — написала Mona Kearney.

«Вы заблуждаетесь. Цены выросли, потому что корпорации манипулируют рынком. Генеральные директоры наживаются за наш счет. Жадность убивает здоровый рынок», — пояснила Nita.