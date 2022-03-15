Дамаск, 15 марта, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Департамент дорожного движения министерства внутренних дел Сирии объявил о закрытии ряда автомобильных дорог из-за непогоды. Об этом 15 марта сообщает SANA.

@ArmedForcesJO Вооружённые силы Иордании ведут расчистку снежных завалов

По данным журналистов, заблокированными оказались трассы в провинциях Дамаск, Латакия, Тартус, Хама, Кунейтра и Сувейда. В ряде случаев движение затруднено из-за снежных заносов, а в других — из-за обледенения дорожного полотна.

Отмечается, что аналогичная ситуация наблюдается в соседних Ливане и Иордании. Местные правительства бросают на расчистку завалов армейские подразделения и специальную технику.

Аномальный для этого времени года уровень осадков стал следствием прихода на Ближний Восток арктического циклона «Грета».