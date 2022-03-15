Москва, 15 марта, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Россия разочарована молчанием представителей западных стран и организаций после удара украинской ракеты «Точка-У» по центру Донецка. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Мы весьма и весьма разочарованы тем, что ни европейские лидеры, ни моя коллега [Джен] Псаки, ни [президент США Джо] Байден, ни лидеры международных организаций, ни руководство НАТО ни вчера, ни сегодня не говорили ничего о Донецке. И ничего не говорили о тех невинных гражданских людях, которые погибли от ракеты, которую выпустили вооружённые силы Украины. Не говорили об ужасах, которые творятся в Донецке. Никого не осуждали», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что не будет давать свою оценку такому молчанию, а лишь констатирует факт и обращает внимание СМИ.