Пекин, 15 марта, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Сотрудники таможенной службы Китая задержали человека, который пытался провезти через границу 160 процессоров и 16 мобильных телефонов. Об этом 15 марта сообщает журнал PC Gamer.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». Реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР Контрабанда

Как сообщили представители службы, некий мужчина приклеил процессоры 11-го и 12-го поколения Intel, а также смартфоны к телу скотчем, из-за чего его походка показалась сотрудникам таможенного контроля порта Гунбэй «ненормальной». Суммарную стоимость контрабандных товаров оценили в $50 тыс. Самого мужчину прозвали «ходячим процессором».

Напомним, 14 марта 2022 года таможенная служба Китая сообщила о том, что конфисковала около 6 тыс. видеокарт, которые контрабандисты пытались ввезти в один из портов страны. Общую стоимость устройств оценили в $3 млн.