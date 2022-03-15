Томск, 15 марта 2022, 12:44 — REGNUM В Томской области намерены сформировать резервный фонд региона, сократив расходную часть бюджета не менее чем на пять процентов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, соответствующее поручение дал губернатор Сергей Жвачкин.

Сергей Жвачкин
Сергей Жвачкин
Tomsk.gov.ru

Глава региона подчеркнул при этом, что сокращения «ни при каких обстоятельствах» не коснутся социальных обязательств перед населением, а также расходов в рамках нацпроектов.

«Фонд будет сформирован за счёт оптимизации организационных процессов и экономии на тех расходах, которые не влияют на социальное самочувствие, не связаны с поддержкой малого и среднего бизнеса, а также системообразующих отраслей», — отметил он.

Глава муниципалитетов Сергей Жвачкин поручил быть готовыми к дополнительной поддержке социальной сферы и экономики в новых условиях.