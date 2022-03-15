Томск, 15 марта, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В Томской области намерены сформировать резервный фонд региона, сократив расходную часть бюджета не менее чем на пять процентов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, соответствующее поручение дал губернатор Сергей Жвачкин.

Tomsk.gov.ru Сергей Жвачкин

Глава региона подчеркнул при этом, что сокращения «ни при каких обстоятельствах» не коснутся социальных обязательств перед населением, а также расходов в рамках нацпроектов.

«Фонд будет сформирован за счёт оптимизации организационных процессов и экономии на тех расходах, которые не влияют на социальное самочувствие, не связаны с поддержкой малого и среднего бизнеса, а также системообразующих отраслей», — отметил он.

Глава муниципалитетов Сергей Жвачкин поручил быть готовыми к дополнительной поддержке социальной сферы и экономики в новых условиях.