Грозный, 15 марта, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В столице Чечни прошла очередная благотворительная акция. Малоимущим жителям Грозного была оказана материальная поддержка на общую сумму около 2 млн рублей. Их предоставил для поддержки Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Чечня. Грозный

Денежные средства были распределены между 80 семьями из всех четырех районов Грозного. Помимо этого, еще 6 тыс. семей получили от Фонда продуктовые наборы.

Получившие поддержку малоимущие граждане высказали слова искренней благодарности в адрес главы ЧечниРамзана Кадырова и президента Фонда Аймани Кадыровой за неустанное внимание, постоянную заботу и помощь, сообщило ИА «Чечня Сегодня».

Напомним, на днях в Висаитовском районе Грозного были сданы 22 жилых дома для нуждающихся жителей столицы, ранее проживавших в бараках. Жилье было построено также за счет Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.