Ярославль, 15 марта, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Ярославская «Ярдорслужба» нуждается в увеличении штата для контроля дорожных работ. Об этом на заседании комитета Ярославской областной думы по градостроительству заявил директор департамента дорожного хозяйства Роман Душко.

Роман Душко

Вопрос о контроле поднял общественник Лев Размолодин.

«У нас вопрос очень больной, который не решается, хотя тенденция положительная — она имеет место. Как будет обеспечен контроль и качество всех этих больших работ? Потому как из опыта работы, выезда депутатов и общественных советов, всё-таки с контролем качества принципиально вопрос не решается. И дорожная лаборатория, и мы считаем, общественники, что недостаточно хорошо работает инспекция, которая прикреплена к «Ярдорслужбе» и прочим. Какие тенденции и какое в этом плане виденье у вас есть?», — спросил Лев Размолодин.

В ответ чиновник сообщил, что проблемы действительно есть.

«Чтобы вы понимали, у нас в 2017 году объём дорожного фонда был 4 миллиарда рублей, сейчас он более 11 миллиардов рублей. Как было 10 специалистов технического надзора, так они и остались. Как они получали зарплату в 30 тысяч рублей, так они и сейчас получают 30 тысяч рублей. Понимаете, если раньше, допустим, работать специалистом технического надзора — это было престижно, то сейчас, реально, оттуда люди бегут. Потому что нагрузка. Один специалист принимает более пятиста миллионов рублей по году. Естественно, на него большая нагрузка ложится со стороны правоохранительных органов. То есть, никто не желает за такие деньги ещё и подставляться. Та же самая лаборатория, как вы говорите, вы знаете-понимаете, что один заготовок лабораторный проверять на колею — нужно 12 часов. То есть, у нас объектов региональных увеличивается с каждым годом и плюс большой объём сейчас по муниципальным образованиям. То есть, мы чисто физически, одной лабораторией, взять на контроль лабораторный — мы не сможем», — пояснил Роман Душко.

Ещё директор регионального департамента дорожного хозяйства подчеркнул, что сейчас просьба об увеличении штата уже направлена в областное правительство.