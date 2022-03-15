Екатеринбург, 15 марта, 2022, 12:42 — ИА Регнум. На Среднем Урале в преддверии каникул проведут профилактические беседы со школьниками. Ученикам расскажут о правилах поведения на дорогах. Об этом сообщили в управлении ГИБДД МВД России по Свердловской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожные знаки

Для детей младшего школьного возраста правоохранители организуют практические занятия на учебно-тренировочных перекрестках, покажут видеоматериалы о правилах дорожного движения. Для среднего звена запланированы тестирования и викторины. Со старшеклассниками проведут разъяснительные беседы. Школьникам также напомнят о необходимости использовать светоотражающие элементы.

Кроме того, сотрудники ГИБДД примут участие в родительских собраниях. Они разъяснят взрослым необходимость проявления внимания к детям во время каникул.

Отметим, с начала 2022 года на территории Свердловской области произошло 46 ДТП с участием детей. Трое из них в результате аварий погибли, еще 63 получили травмы.