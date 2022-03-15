Бразилиа, , 12:41 — REGNUM Бразильская ассоциация водителей автотранспорта (Abrava) подала иск в суд Федерального округа с требованием приостановить чрезмерное повышение цен на топливо. Об этом пишет Prensa Latina.

Бензин Easedale

Организация также требует приостановить действие политики международного ценового паритета государственной компании Petrobras.

В своем заявлении президент организации Уоллес Ландим сказал, что политика паритета «привела к частому и непропорциональному повышению цен на топливо, как, например, 10 марта».

Petrobras объявила 10 марта о повышении цен на бензин на 18,8% и дизельное топливо на 24,9% на нефтеперерабатывающих заводах, а также о повышении цен на сжиженный нефтяной газ на 16,1%. Корректировка вступила в силу на следующий день.

В профсоюзе заявили, что каждое повышение стоимости топлива, определяемое Petrobras, «душит бразильцев, потому что прямым следствием этого является повышение цен на продукты питания и лекарства».

По мнению ассоциации, общество находится в плену у международного рынка, «платя более 105 долларов (по текущей стоимости) за баррель нефти, в то время как себестоимость добычи Petrobras составляет около 20 долларов».