Ростов-на-Дону, 15 марта, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону открыли фестиваль японской культуры «Тысяча журавлей», сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Марина Каширская ИА REGNUM Оригами

В течение двух недель в Донской государственной публичной библиотеке посетителей будут знакомить с литературой Японии, тонкостями языка и искусством страны. Кроме того, ростовчане смогут научиться технике оригами и складывать бумажных журавликов.

Также запланированы мастер-классы, лекции и выставки.