Москва, , 12:39 — REGNUM Тренерский штаб сборной России по футболу определился с составом на учебно-тренировочные сборы, которые пройдут в Москве в марте. Об этом 15 марта сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Сборная России по футболу

Всего в список вошли 27 футболистов, в том числе вратари Матвей Сафонов («Краснодар»), Александр Селихов («Спартак») и Антон Шунин («Динамо»).

Из защитников в сборную вызваны Данил Круговой, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков («Зенит»), Кирилл Заика, Сергей Терехов («Сочи»), Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов») и Илья Самошников («Рубин»).

В линии полузащиты — Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Александр Ерохин («Зенит»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Арсен Захарян, Даниил Фомин («Динамо»), Владислав Сарвели, Антон Зиньковский («Крылья Советов»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Данил Глебов («Ростов»).

Нападающие: Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит») и Фёдор Смолов («Динамо»).

Тренировочный сбор в Москве пройдёт с 21 по 27 марта.