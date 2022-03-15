Донецк, 15 марта, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Украинские военные открыли огонь по населённому пункту Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

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Уточняется, что обстрел со стороны военных формирований Украины зафиксирован в 11:50 15 марта.

«Выпущено 20 снарядов калибра 122 мм», — добавили в центре.

Кроме того, по оперативной линии от Ясиноватской администрации поступила информация о повреждениях в результате обстрела со стороны ВФУ в населённом пункте Верхнеторецкое домостроений и газопроводов по улицам Красная, Фабричная и Степная.

«Также в населённом пункте Ясиноватая повреждено здание водопроводной насосной станции № 3, расположенное по ул. Донецкая, 3. В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы», — говорится в сообщении представительства в телеграмм-канале.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявили, что под обстрелом вооружённых формирований Украины погибла жительница Ясиноватой.

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