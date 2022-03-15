Самара, , 12:39 — REGNUM Попытку незаконного перемещения на территорию России сильнодействующего вещества пресекли Самарские таможенники. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

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Сообщается, что сотрудники таможни задержали жительницу Самары во время получения международного почтового отправления из Казахстана. В ее посылке были обнаружены капсулы для похудения.

Согласно заключению специалиста, данный препарат в своём составе содержит сильнодействующее вещество. Общий вес этого запрещенного вещества составил 143 грамма.

По данному факту в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по признакам контрабанды сильнодействующих веществ. Товар был изъят. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что сотрудники Самарской таможни в 2021 году выявили более 1,5 млн единиц товаров, обладающих признаками контрафактной продукции.