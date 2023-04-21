Москва, 15 марта, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры, на которых видно уничтожение двух украинских боевых машин пехоты (БМП) в результате попадания высокоточного боеприпаса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

«Две боевые машины ВСУ были обнаружены беспилотным летательным аппаратом ВС РФ, после чего точным попаданием высокоточного боеприпаса уничтожены», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.