Калуга, 15 марта, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 30 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 15 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 211 человек. Днём ранее, 14 марта, в регионе было зарегистрировано 168 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждён у 98 901 человека, 82 486 человек выздоровели. За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 382 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

С 15 марта в Калужской области официально отменён масочный режим. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано на областном портале правовой информации. Масочный режим из-за пандемии COVID-19 в регионе был введен 28 апреле 2020 года в начале первой волны COVID-19 и затем неоднократно продлевался.