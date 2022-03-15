Кострома, , 13:10 — REGNUM В Костроме возбуждены два уголовных дела, связанных с реализацией национального проекта «Экология». Об этом сообщает прокуратура региона. Дела возбуждены по статьям о воспрепятствовании предпринимательской деятельности и превышении должностных полномочий.

Администрация Костромы Наталья Диева

Как ранее писало ИА REGNUM, в 2019 году администрация Костромы заключила два контракта на ремонт ливневой канализации в микрорайоне Юбилейный и строительство двух комплексов очистных сооружений с местным закрытым акционерным обществом «Волгарь-1». Итоговая цена договоров составила 166 млн рублей. Большую часть средств в рамках нацпроекта на их исполнение выделил федеральный бюджет.

Работы по ним должны были завершиться до конца 2021 года. Однако, по словам главы администрации Костромы Алексея Смирнова, подрядчик не справился с объёмами из-за отсутствия необходимой техники, специалистов и строительных материалов. В результате контракт с ним был расторгнут в одностороннем порядке за два месяца до истечения срока — 29 октября текущего года.

У прокуратуры сложилась другая картина происходящего. Проверяющие установили, что заказчик несколько раз нарушил права предпринимателя. В частности, аванс по контракту на ремонт ливнёвки был перечислен спустя год после заключения договора. Кроме этого, администрация проигнорировала просьбы о корректировке проекта и не заплатила подрядчику более 15 млн рублей по актам выполненных работ.

«Вследствие незаконного расторжения контракта хозяйствующий субъект понес как материальный ущерб, так и ущерб деловой репутации, что подкреплялось размещением администрацией города Костромы в СМИ сведений о нем, как о недобросовестном подрядчике», — говорится в сообщении прокуратуры.

Аналогичные нарушения были допущены и по второму контракту, предусматривающему строительство очистных сооружений. Сумма неисполненных денежных обязательств составила свыше 2,5 млн рублей. Уголовные дела находятся в стадии расследования.

Напомним, год назад в Костроме возбудили схожее уголовное дело о превышении должностных полномочий, допущенное при строительстве нового корпуса 33-й гимназии на 1000 мест. Возведение объекта проходило в рамках национального проекта «Образование». По версии следствия, чиновники оплатили фактически невыполненные работы и приняли здание с недоделками. Бюджетам разных уровней был причинён ущерб на сумму 8,4 млн рублей. Это дело также находится в стадии расследования и ещё не поступило в суд.

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