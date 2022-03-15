Донецк, 15 марта, 2022, 12:35 — ИА Регнум. За время спецоперации войска Донецкой Народной Республики освободили 93 населённых пункта. Об этом 15 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Ранее сообщалось об освобождении 90 населённых пунктов. Уточняется, что среди перешедших под контроль республики — Равнополь, Златоустовка и Ближнее.

В штабе также рассказали, что в настоящее время идут бои за освобождение Мариуполя, Авдеевки и Марьинки.