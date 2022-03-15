Ростов-на-Дону, , 12:34 — REGNUM В Ростовской области директор фирмы, занимающейся оптовой торговлей фармацевтической продукцией, задолжал бюджету десятки миллионов рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Уголовное дело Astr.sledcom.ru

Следователи полагают, что бизнесмен с января 2017 года по март 2020 года уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации на общую сумму более 45 млн рублей, подделав налоговые декларации.

В ходе расследования уголовного дела задолженность по налогам была погашена, продолжается погашение сумм доначисленных пеней и штрафов.

Расследование уголовного дела продолжается.