Томск, , 12:33 — REGNUM В ряде школ Томска 15 марта занятия проходят в дистанционном режиме из-за коммунальной аварии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, из-за повреждения участка водовода несколько учреждений остались без воды.

Школьный класс Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников

В числе пострадавших учебных заведений — прогимназия «Кристина», Сибирский лицей, лицей №1 имени А.С. Пушкина, русская классическая гимназия №2, гимназия №18, гимназия №24 имени М.В. Октябрьской, а также 13 школ.

«В части учреждений учебный день прошел в сокращенном режиме, в остальных — занятия были организованы в дистанционном формате», — отметили в администрации.