Москва, , 12:31 — REGNUM В России видеокарты не станут тем товаром, который будет доступен только узкому кругу населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 марта заявил заместитель проректора по науке финансового университета при правительстве РФ Денис Лавров.

Видеокарты

«К сожалению, в краткосрочной перспективе рост цен на видеокарты будет продолжаться в связи со спекуляциями на рынке, увеличением курса доллара, а также выстраиванием новой цепочки логистики по их доставке в РФ, которая также будет увеличивать конечную стоимость видеокарты, — сказал Лавров. — Однако видеокарты не станут товаром, который будет доступен только узкому кругу населения, так как обычно данный товар рассматривается как часть общего продукта — компьютера. Поэтому в случае значительного увеличения цены видеокарты заменят на более дешевый аналог по своим параметрам, что рядовой пользователь в целом не заметит».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, с какой наценкой в РФ продаются видеокарты.

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