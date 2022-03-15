Донецк, , 12:31 — REGNUM Вооружённые силы Украины обстреляли населённый пункт Ясиноватая. Об этом 15 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Войска Иван Шилов © ИА REGNUM

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Обстрел произошёл в 11:50. По Ясиноватой из Авдеевки, где находятся украинские боевики, было выпущено 20 снарядов калибром 122 мм.

В штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики рассказали, что в результате обстрела украинскими боевиками Ясиноватой погибла женщина, проживавшая на улице Красного Маяка.