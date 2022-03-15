Екатеринбург, 15 марта, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В Екатеринбурге появились умные камеры. Они будут фиксировать езду автомобилей с выключенными фарами. Об этом сообщили в компании «УГМК-Телеком», которая обслуживает сеть дорожных камер в городе.

(сс)Falkenpost Камера

На данный момент оборудование работает в тестовом режиме. Когда новый тип камер введут в эксплуатацию, в компании не уточнили.

Появление камер предусматривает не только фиксацию автомобилей с выключенными фарами ближнего света, но и без дневных ходовых огней. Отметим, за нарушение правил пользования внешними световыми приборами полагается штраф в размере 500 рублей с возможностью выплаты половины суммы.