Нижний Новгород, , 12:29 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 15 марта с начала пандемии провели 5 573 895 тестов для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней увеличился и составил 156,2 исследования на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс.

За минувшие сутки нижегородцы сдали 3218 тестов на SARS-CoV-2.

Объем свободного коечного фонда по состоянию на утро 15 марта сократился и составил 23%. Коэффициент распространения инфекции снизился до показателя 0,56.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 2980 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 350 966 человек на утро 15 марта.

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 198 жителей области, накануне в больницы попали 53 человека.

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