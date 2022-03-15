Кожевниковский район, Томская область, 15 марта, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Сельскохозяйственные предприятия Томской области в рамках подготовки к посевной кампании закупили 25,18 тыс. тонн минеральных удобрений или 70,5% от плана. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, это на 9,6 тыс. тонн больше, чем на 15 марта 2021 года.

Александр Погожев ИА REGNUM Разгрузка минеральных удобрений

Всего к настоящему времени в хозяйства поступило 19,35 тыс. тонн удобрений. Почти половина из этого объёма пришлось на Кожевниковский район, куда завезли 9,47 тыс. тонн минеральных удобрений. Всего к началу сева аграрии намерены закупить более 36 тыс. тонн.

«Хозяйства вывезли на поля более 250 тыс. тонн органических удобрений — на 36 тыс. тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года», — отметили в администрации.

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