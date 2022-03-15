Москва, , 12:27 — REGNUM Законопроект о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий намерены внести в Госдуму парламентарии от «Единой России», сообщил первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

Флаг России Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Задействованные в специальной военной операции на Украине военнослужащие получат право на ежемесячные выплаты и налоговые льготы, бесплатный проезд в электричках, медицинское обслуживание вне очереди, льготы при оплате ЖКХ и другие меры соцзащиты.

«Сегодня десятки тысяч военнослужащих, сотрудников МВД, ФСБ, и Росгвардии участвуют в спецоперации на Украине», — отметил Турчак.