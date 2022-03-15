Воронеж, , 12:27 — REGNUM Наркокурьера с крупной партией запрещённых веществ задержали сотрудники полиции в Воронеже, об этом сообщил 15 марта телеграм-канал МВД-медиа.

Полиция Мвд.рф

40-летний житель Московской области передвигался на автомобиле с номерами Тульской области. Полицейские обратили внимание, что водитель вёл себя неадекватно, нервничал. При досмотре автомобиля сотрудники полиции обнаружили спрятанный полиэтиленовый пакет, в котором находилось пять плотно перемотанных скотчем свёртков.

На данный момент экспертиза установила, что вещество является наркотическим средством. Всего у задержанного было изъято около пяти килограммов запрещённого вещества.

По версии полицейских, мужчина ехал в Краснодарский край для реализации наркотиков через тайники. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.