Душанбе, 15 марта, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Таджикистане с 21 марта начнутся весенние каникулы для школьников, которые продлятся до 31 марта, сообщает Азия Плюс.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

«Последний учебный день будет 20 числа, а с 21 марта ученики отправятся на весенние каникулы. Уроки возобновятся 1 апреля для всех учеников», — пишет издание.

Напомним, осенние и весенние каникулы вернули таджикским школьникам в 2018 году, тогда как зимние были сокращены.

«Ранее, начиная с 2010—2011 учебного года, школьники были лишены отдыха осенью и весной, но на зимних каникулах они отдыхали весь январь», — сообщает издание.