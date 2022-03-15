Париж, , 12:27 — REGNUM Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур напомнил о «французской традиции диалога с Россией», сообщает Le Figaro.

Эрик Земмур (сс) IllianDerex

Политик выступил за то, чтобы Франция вышла из НАТО, и о своем стремлении сохранить «французскую традицию диалога с Россией» вслед за Николя Саркози и Жаком Шираком.

Эрик Земмур также призвал увеличить оборонный бюджет страны с €41 млрд до €70 млрд к 2030 году.

Как сообщало ИА REGNUM, пятнадцать тысяч человек прибыли во Францию с Украины, в основном женщины и дети. Об этом в эфире телеканала Europe 1 заявила Марлен Скиаппа, исполняющая обязанности министра-делегата по вопросам гражданства в правительстве Франции.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Францию прибыли 15 000 жителей Украины