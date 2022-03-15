Бейрут, , 12:31 — REGNUM Представители ливанского бизнеса сообщили о бедственном положении с запасами хлеба в стране. Об этом, как сообщает Lebanon 24, заявил 15 марта глава ассоциации владельцев хлебопекарен Ливана Антуан Сейф.

Хлеб

По его словам, запасы муки и пшеницы на складах могут закончиться в течение ближайшего месяца.

С его слов, производители не могут заплатить за поставки продовольствия из-за резко возросшей цены на зерно.

«Мы надеемся, что комитет по чрезвычайным ситуациям, специализирующийся на продовольственной безопасности, найдет альтернативные рынки и переведет средства поставщикам», — заявил Антуан Сейф.