Элиста, , 12:25 — REGNUM Калмыкия готова предоставить приют мирному населению, в экстренном порядке эвакуированному из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Прибытие жителей Донбасса в Нижний Новгород Пресс-служба правительства Нижегородской области

Степная республика окажет радушный приём 200 беженцам, прибывшим из Донбасса. Людям окажут медицинскую помощь, обеспечат социальными услугами, решат вопросы, связанные с обучением детей и трудоустройством.

В Калмыкии на тренировочные сборы уже прибыли девять гимнасток в возрасте от четырёх до 18 лет из Донецкой народной республики. Спортсменки размещены в Элисте и приступили к тренировкам.